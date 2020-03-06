2020-03-06T16:20:32+03:00
Происшествия

Телевизор, холодильник и плита: у ярославца вынесли половину квартиры

Злоумышленники, совершившие кражу, отправятся в тюрьму
Полина ЗАЙЦЕВА
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Один из грабителей предложил ограбить квартиру соседа, который забыл закрыть дверь.Один из грабителей предложил ограбить квартиру соседа, который забыл закрыть дверь.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудили трех местных жителей 52, 49 и 33 лет, которые обвинялись в совершении кражи по предварительному сговору. Установлено, что в июле 2019 года злоумышленники вместе выпивали в квартире одного из них. Один из них предложил ограбить квартиру соседа, который забыл закрыть дверь.

- Обвиняемые за несколько приемов тайно похитили принадлежащее 66-летнему потерпевшему имущество: телевизор, холодильник, стиральную машину, газовую плиту, мойку со смесителем, микроволновую печь, электрический чайник, термос, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

После того, как преступников задержали, только двое из них полностью признали свою вину, тритий признал ее частично. Суд приговорил одного из злоумышленников к трем годам, другого к двум с половиной годам в колонии строго режима. Третьему назначено наказание в виде двух лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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