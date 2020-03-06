2020-03-06T16:02:48+03:00
Общество

В Ярославле Волков и команда осмотрели нижний ярус Волжской набережной после зимнего паводка

Будет создана специальная комиссия для устранения последствий
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
До конца марта нужно оценить фронт работ, рассчитать их стоимость и найти источник финансированияДо конца марта нужно оценить фронт работ, рассчитать их стоимость и найти источник финансированияФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Градоначальник Волков вместе с председателем муниципалитета Артуром Ефремовым, депутатами и специалистами городского хозяйства прогулялись по нижнему ярусу Волжской набережной и посмотрели, какие работы нужно провести после зимнего паводка.

– В течение следующих двух недель лед должен полностью сойти с ранее подтопленных участков. Как только погода позволит, свою работу начнет специальная комиссия. До конца марта мы должны понять фронт работ, рассчитать их стоимость и найти источник финансирования, – отметил Ефремов.

Горожане надеются, что летом смогут гулять по восстановленной Стрелке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославец отправится за решетку за попытку сбыть наркотики
В Ярославской области в аварии погиб 38-летний водитель легковушки
Телевизор, холодильник и плита: у ярославца вынесли половину квартиры
В Ярославле Волков и команда осмотрели нижний ярус Волжской набережной после зимнего паводка
Ярославский эксперт-криминалист рассказала о самой сложной экспертизе
Тутаевские гаишники вместо проверки документов дарили женщинам цветы
В Ярославле приставы убедили нерадивого отца выплатить долг по алиментам
В Ярославской области ищут подростка с татуировками на руках
В аварии в Даниловском районе погибла женщина-депутат
Как ярославская почта будет работать в предстоящие праздники
В Ярославском баре у парня неизвестный украл драгоценную цепочку
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
В Ярославле экс-директор завода назначил себе и приближенным премии в миллион рублей