В Ярославле Волков и команда осмотрели нижний ярус Волжской набережной после зимнего паводка
Градоначальник Волков вместе с председателем муниципалитета Артуром Ефремовым, депутатами и специалистами городского хозяйства прогулялись по нижнему ярусу Волжской набережной и посмотрели, какие работы нужно провести после зимнего паводка.
– В течение следующих двух недель лед должен полностью сойти с ранее подтопленных участков. Как только погода позволит, свою работу начнет специальная комиссия. До конца марта мы должны понять фронт работ, рассчитать их стоимость и найти источник финансирования, – отметил Ефремов.
Горожане надеются, что летом смогут гулять по восстановленной Стрелке.
ИСТОЧНИК KP.RU