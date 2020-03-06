В Ярославле Волков и команда осмотрели нижний ярус Волжской набережной после зимнего паводка

6 Март 2020 2020-03-06T16:02:48+03:00

До конца марта нужно оценить фронт работ, рассчитать их стоимость и найти источник финансирования Фото: Мэрия Ярославля

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Градоначальник Волков вместе с председателем муниципалитета Артуром Ефремовым, депутатами и специалистами городского хозяйства прогулялись по нижнему ярусу Волжской набережной и посмотрели, какие работы нужно провести после зимнего паводка.

– В течение следующих двух недель лед должен полностью сойти с ранее подтопленных участков. Как только погода позволит, свою работу начнет специальная комиссия. До конца марта мы должны понять фронт работ, рассчитать их стоимость и найти источник финансирования, – отметил Ефремов.

Горожане надеются, что летом смогут гулять по восстановленной Стрелке.

ИСТОЧНИК KP.RU