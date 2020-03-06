2020-03-06T14:42:43+03:00
Общество

Ярославский эксперт-криминалист рассказала о самой сложной экспертизе

На исследование поступило около 290 объектов
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Работа очень интересная, не зря мечтала сюда попасть. ФОТО: пресс-служба УМВД по Ярославской областиРабота очень интересная, не зря мечтала сюда попасть. ФОТО: пресс-служба УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:

Эксперт отдела специальных видом экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД России по Ярославской области Елена Тарасова с детства мечтала носить погоны. Выбор был более чем сознательный: воспитывалась в семье военных, родители отдали службе в армии более 20 лет. Не удивительно, что все детство Елены Александровны прошло у родителей на службе.

Во время учебы в университете перед ней стояла одна цель – после выпуска работать экспертом-химиком. И она была достигнута: в начале 2017 года девушка пришла на службу в экспертно-криминалистический центр.

- Работа очень интересная, не зря мечтала сюда попасть. Самой запоминающимся стало исследование, которое проводила летом прошлого года. На исследование поступило около 290 объектов, изъятых во время обыска в жилище фигуранта. Его подозревали в незаконном обороте наркотиков, - рассказывает Елена Тарасова. – И количество, и разнообразие предметов поразило даже видавших виды экспертов.

Подозреваемый выращивал наркосодержащие растения из селекционных семян, делал наркотики, даже изготавливал десерты с гашишем. Исследование было непростым и заняло около месяца.

- Зато окончание экспертиз – это такое радостное событие! Его можно сравнить с защитой диплома, - говорит Елена Александровна.

А еще больше удовлетворения она испытывает, когда ее труд помогает сформировать полноценную доказательную базу и преступник получает заслуженное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский эксперт-криминалист рассказала о самой сложной экспертизе
Тутаевские гаишники вместо проверки документов дарили женщинам цветы
В Ярославле приставы убедили нерадивого отца выплатить долг по алиментам
В Ярославской области ищут подростка с татуировками на руках
В аварии в Даниловском районе погибла женщина-депутат
Как ярославская почта будет работать в предстоящие праздники
В Ярославском баре у парня неизвестный украл драгоценную цепочку
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
В Ярославле экс-директор завода назначил себе и приближенным премии в миллион рублей
Лайфхак для дам: где получить свой подарок к 8 марта уже сейчас
В Ярославской области будут судить любительницу кататься на чужих авто
На пересечении Свободы и Победы появится запрещающий остановку знак
В Ярославле запустили новую котельную во Фрунзенском районе
В Ярославле задержали мужчину, который распространял наркотики
Наш «бронепоезд» навис над обрывом
Испытала сильный стресс: ярославна выиграла суд и получила с виновника аварии компенсацию морального вреда
МЧС опубликовало предупреждение о подтоплениях в Ярославской области
Губернатор Ярославской области рассказал историю подвига своего деда
В Рыбинске нашли и уничтожили снаряд
В Ярославле вырастет цена поездки на речном трамвайчике
Свидетельство о рождении теперь можно получить в ярославском перинатальном центре
В Ярославле сотрудники правоохранительных органов обезвредили «террористов»
Ярославская область не может самостоятельно финансировать Карабулинскую развязку
В Ярославле мэрия потратит 26 миллионов на укрепление газона «Шинника»
Рыбинские общественники собирают деньги на памятник детям войны
Депутат ярославского муниципалитета не собирается покидать совет директоров «Яргорэлектротранса»
А вы знали? Дмитрий Миронов недавно стал папой
Ярославцы избили случайного знакомого ножкой от табурета и шампуром
В Ярославской области в ДТП погибли два человека