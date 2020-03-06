Ярославский эксперт-криминалист рассказала о самой сложной экспертизе

6 Март 2020 2020-03-06T14:42:43+03:00

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Эксперт отдела специальных видом экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД России по Ярославской области Елена Тарасова с детства мечтала носить погоны. Выбор был более чем сознательный: воспитывалась в семье военных, родители отдали службе в армии более 20 лет. Не удивительно, что все детство Елены Александровны прошло у родителей на службе.

Во время учебы в университете перед ней стояла одна цель – после выпуска работать экспертом-химиком. И она была достигнута: в начале 2017 года девушка пришла на службу в экспертно-криминалистический центр.

- Работа очень интересная, не зря мечтала сюда попасть. Самой запоминающимся стало исследование, которое проводила летом прошлого года. На исследование поступило около 290 объектов, изъятых во время обыска в жилище фигуранта. Его подозревали в незаконном обороте наркотиков, - рассказывает Елена Тарасова. – И количество, и разнообразие предметов поразило даже видавших виды экспертов.

Подозреваемый выращивал наркосодержащие растения из селекционных семян, делал наркотики, даже изготавливал десерты с гашишем. Исследование было непростым и заняло около месяца.

- Зато окончание экспертиз – это такое радостное событие! Его можно сравнить с защитой диплома, - говорит Елена Александровна.

А еще больше удовлетворения она испытывает, когда ее труд помогает сформировать полноценную доказательную базу и преступник получает заслуженное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU