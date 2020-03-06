Тутаевские гаишники вместо проверки документов дарили женщинам цветы

6 Март 2020 2020-03-06T14:12:34+03:00

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В Тутаеве перед Международным женским днем сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры центра «Галактика» поздравляли автоледи. Сотрудники полиции останавливали машины, но вместо привычных требований показать документы, говорили им приятные слова и вручали букеты тюльпанов. Также прекрасным водителям дарили открытки, световозвращающие элементы в виде броши и поздравления.

Но работа есть работа – дамам напомнили о необходимости всегда пристегиваться ремнями безопасности и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU