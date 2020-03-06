2020-03-06T14:12:34+03:00
Общество

Тутаевские гаишники вместо проверки документов дарили женщинам цветы

Акция прошла перед праздником 8 Марта
Полина Вачнадзе
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Сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры центра «Галактика» поздравляли автоледи. ФОТО: УМВД по Ярославской областиСотрудники Госавтоинспекции и волонтеры центра «Галактика» поздравляли автоледи. ФОТО: УМВД по Ярославской области
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В Тутаеве перед Международным женским днем сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры центра «Галактика» поздравляли автоледи. Сотрудники полиции останавливали машины, но вместо привычных требований показать документы, говорили им приятные слова и вручали букеты тюльпанов. Также прекрасным водителям дарили открытки, световозвращающие элементы в виде броши и поздравления.

Но работа есть работа – дамам напомнили о необходимости всегда пристегиваться ремнями безопасности и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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