Тутаевские гаишники вместо проверки документов дарили женщинам цветы
Акция прошла перед праздником 8 Марта
Сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры центра «Галактика» поздравляли автоледи. ФОТО: УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:
В Тутаеве перед Международным женским днем сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры центра «Галактика» поздравляли автоледи. Сотрудники полиции останавливали машины, но вместо привычных требований показать документы, говорили им приятные слова и вручали букеты тюльпанов. Также прекрасным водителям дарили открытки, световозвращающие элементы в виде броши и поздравления.
Но работа есть работа – дамам напомнили о необходимости всегда пристегиваться ремнями безопасности и соблюдать скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU