В Ярославле приставы убедили нерадивого отца выплатить долг по алиментам

6 Март 2020 2020-03-06T14:06:30+03:00

После того, как долг был погашен, приставы сняли с мужчины все ограничения. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

На мужчину повлиял запрет на выезд из страны

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В Ярославле судебные приставы убедили очередного нерадивого отца выплатить долг по алиментам. Мужчина длительное время не перечислял деньги собственному ребенку. Недвижимости в собственности у должника не было, официальной работы тоже.

- Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации, - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - В очередной раз, трудоустроившись неофициально, должник столкнулся с необходимостью выезда в командировку за границу, но действующее ограничение лишало его этой возможности.

Именно ограничение вынудило неплательщика перевести деньги ребенку. После того, как долг был погашен, приставы сняли с мужчины все ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU