В Ярославской области ищут подростка с татуировками на руках
В Ярославской области разыскивают 15-летнего подростка. Александр Уютов ушел из угличского дома-интерната утром 5 марта и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.
Юноша худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, глаза темно-карие, волосы темно-русые. Был одет в пальто черного цвета, штаны цвета хаки, серые кроссовки. При себе Александра был телефон. В особый приметах волонтеры указали татуировки на руках.
Тех, кто что-то знает о том, где находится подросток или видел его после 5 марта, просят сообщить по номеру 8(800)742-6-333 – это горячая линия ДПСО «ЗОВ», или в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU