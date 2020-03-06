6 Март 2020 2020-03-06T13:52:49+03:00

В Ярославской области ищут подростка с татуировками на руках. ФОТО: группа ДПСО «ЗОВ» ВКонтакте

Он ушел из дома-интерната в Угличе

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области разыскивают 15-летнего подростка. Александр Уютов ушел из угличского дома-интерната утром 5 марта и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Юноша худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, глаза темно-карие, волосы темно-русые. Был одет в пальто черного цвета, штаны цвета хаки, серые кроссовки. При себе Александра был телефон. В особый приметах волонтеры указали татуировки на руках.

Тех, кто что-то знает о том, где находится подросток или видел его после 5 марта, просят сообщить по номеру 8(800)742-6-333 – это горячая линия ДПСО «ЗОВ», или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU