В аварии в Даниловском районе погибла женщина-депутат
Прощание с Татьяной Полетаевой состоится 7 марта
Оба пассажира легковушки погибли на местеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В ДТП на 306 километре трассы «Москва-Холмогоры», которое произошло 5 марта, погибла депутат Даниловского муниципального совета Татьяна Полетаева. Она была известным в городе меценатом, предпринимателем и общественным деятелем.
Прощание с Татьяной состоится 7 марта в районном доме культуры с 9 до 10.30 часов.
Напомним, 5 марта на трассе столкнулись «Фольксваген» и грузовой автомобиль «Рено». Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU