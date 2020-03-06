В аварии в Даниловском районе погибла женщина-депутат

6 Март 2020 2020-03-06T12:54:40+03:00

Оба пассажира легковушки погибли на месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В ДТП на 306 километре трассы «Москва-Холмогоры», которое произошло 5 марта, погибла депутат Даниловского муниципального совета Татьяна Полетаева. Она была известным в городе меценатом, предпринимателем и общественным деятелем.

Прощание с Татьяной состоится 7 марта в районном доме культуры с 9 до 10.30 часов.

Напомним, 5 марта на трассе столкнулись «Фольксваген» и грузовой автомобиль «Рено». Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU