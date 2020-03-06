Как ярославская почта будет работать в предстоящие праздники

6 Март 2020 2020-03-06T12:20:17+03:00

8 марта все почтовые отделения работать не будут – выходной день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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8 марта все почтовые отделения работать не будут – выходной день. Доставка почтовых отправлений, печатных изданий и выемка писем не проводится.

7 марта, в предпраздничный день, почтовые отделения будут работать по своему обычному графику, но на один час меньше. 9 марта почта функционирует по графику воскресенья.

При этом для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий в ряде сельских отделений может быть установлен иной режим работы, поэтому данный момент стоит уточнить на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU