Как ярославская почта будет работать в предстоящие праздники
Опубликован график работы почтовых отделений
8 марта все почтовые отделения работать не будут – выходной деньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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8 марта все почтовые отделения работать не будут – выходной день. Доставка почтовых отправлений, печатных изданий и выемка писем не проводится.
7 марта, в предпраздничный день, почтовые отделения будут работать по своему обычному графику, но на один час меньше. 9 марта почта функционирует по графику воскресенья.
При этом для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий в ряде сельских отделений может быть установлен иной режим работы, поэтому данный момент стоит уточнить на местах.
ИСТОЧНИК KP.RU