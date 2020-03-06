2020-03-06T11:24:21+03:00
Общество

В Ярославском баре у парня неизвестный украл драгоценную цепочку

Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Кировского района Ярославля обратился 34-летний житель города. Мужчина рассказал, что пока он ночью отдыхал в одном из баров, неизвестный украл его драгоценную цепочку.

- Ущерб от содеянного составил 22 тысячи рублей, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Ярославской области. - В ходе работы над раскрытием данного преступления, сотрудниками уголовного розыска был установлен 21-летний подозреваемый местный житель.

Преступник рассказал, что решил забрать цепочку, когда та упала с шеи заявителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU

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