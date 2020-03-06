В Ярославле экс-директор завода назначил себе и приближенным премии в миллион рублей
Бывший исполнительный директор одного из ярославских заводов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве. Об этом КП-Ярославль сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, в 2017 году и.о. исполнительного директора назначил себе и некоторым сотрудникам неплохие премии. Сделано это было за выполнение в полном объеме плана по производству техники, хотя план этот в действительности выполнен не был.
- Таким образом, он причинил ущерб заводу на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, что стало основанием для возбуждения уголовного дела, - сообщили в правоохранительных органах.
Известно, что преступление было выявлено сотрудниками ярославского Управления ФСБ.
ИСТОЧНИК KP.RU