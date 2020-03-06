В Ярославле экс-директор завода назначил себе и приближенным премии в миллион рублей

6 Март 2020 2020-03-06T11:07:29+03:00

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Бывший исполнительный директор одного из ярославских заводов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве. Об этом КП-Ярославль сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, в 2017 году и.о. исполнительного директора назначил себе и некоторым сотрудникам неплохие премии. Сделано это было за выполнение в полном объеме плана по производству техники, хотя план этот в действительности выполнен не был.

- Таким образом, он причинил ущерб заводу на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, что стало основанием для возбуждения уголовного дела, - сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что преступление было выявлено сотрудниками ярославского Управления ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU