Лайфхак для дам: где получить свой подарок к 8 марта уже сейчас

6 Март 2020 2020-03-06T10:45:56+03:00

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Недавние опросы россиян показали, что каждая третья женщина хочет получить на праздник цветы. С небольшим отрывом в рейтинге – билеты на концерт или в театр, а на третьем месте – гаджеты. Тогда как мужские приоритеты выстроились в обратном порядке: 23% представителей сильного пола планируют подарить парфюмерию, 22% - конфеты, деликатесы или алкоголь, а 17% - подарочные сертификаты в магазины. И только 9% из опрошенных хотят вручить женщинам смартфоны.

Традиционные подарки – это, конечно, здорово. Но в век технологий можно также воспользоваться современными решениями. Мы подготовили небольшую подборку с примерами того, как оказать знаки внимания подругам или коллегам, а также расскажем, где уже сегодня можно получить свой подарок.

Начнем с digital-поздравлений. Самым популярным вариантом на сегодняшний день являются сообщения в мессенджерах. Это подтверждают и в Tele2 – в начале года в компании анализировали новогоднюю статистику и пришли к выводу, что чаще всего жители нашей области поздравляли друг друга именно при помощи WhatsApp и Viber.

Также представители оператора порекомендовали, как интересно дополнить виртуальное поздравление. Во-первых, вместе с сообщением можно отправить пакет гигабайтов. Разумеется, если вы поздравляете абонента Tele2. Делается это через личный кабинет на смартфоне. Всего пара нажатий, и неизрасходованный интернет-трафик порадует подругу, коллегу или знакомую.

Во-вторых, вместе с партнерами оператор подготовил своим клиентам подарки к 8 марта. Это и бесплатные электронные книги с «Литрес», и обучающие курсы и даже… ювелирные украшения! Получить их можно в специальном разделе – «8 марта» программы лояльности «Больше». Чтобы порадовать себя уже сейчас, нужно всего лишь активировать в разделе промокоды на желаемые предложения. Кстати, данная программа крайне популярна у нас в регионе. В 2019 году это был один из самых посещаемых разделов в приложении оператора.

Мы детально рассмотрели подарки компании. Например, в числе доступных книг – нашумевший роман Сесилии Ахерн «P.S. I love you» о невероятных жизненных событиях, которые произошли с главной героиней. Или история, которая получила Букеровскую премию, – «Английский пациент» Майкла Ондатже о попавшем в крушение летчике, которого нашли в песках пустыни бедуины. Можно также выбрать книги о психологии, саморазвитии и т.д.

Если говорить о курсах, то они наверняка позволят провести длинные праздничные выходные с пользой. На выбор в программе Tele2 предлагают обучение обработке фото, техникам кракелюра и вышивки и многому другому. Ну а предложение с подарком в виде стильной подвески из популярных ювелирных магазинов придется по вкусу всем, кто планирует на выходных прогуляться по торговым центрам. Вдвойне приятно, что жительницы нашего региона могут и сами получить эти подарки, и подругам о них рассказать. Таким образом, приятный праздник будет обеспечен всем.