2020-03-06T10:36:36+03:00
Происшествия

В Ярославской области будут судить любительницу кататься на чужих авто

33-летняя жительница Некрасовского района обвиняется в угоне
Светлана Крутикова
Поделиться:
Уголовное дело направили в суд для рассмотренияУголовное дело направили в суд для рассмотренияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Выяснилось, что рано утром женщина попросила водителя автомобиля «ВАЗ» подвезти ее. Спустя некоторое время мужчина вышел из машины. Пассажирка воспользовалась моментом, пересела за руль и уехала. Следствию угонщица объясняла, что хотела просто покататься. Свою вину женщина признала.

- Расследование завершено. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Любительнице езды грозит наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей или лишения свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле экс-директор завода назначил себе и приближенным премии в миллион рублей
Лайфхак для дам: где получить свой подарок к 8 марта уже сейчас
В Ярославской области будут судить любительницу кататься на чужих авто
На пересечении Свободы и Победы появится запрещающий остановку знак
В Ярославле запустили новую котельную во Фрунзенском районе
В Ярославле задержали мужчину, который распространял наркотики
Наш «бронепоезд» навис над обрывом
Испытала сильный стресс: ярославна выиграла суд и получила с виновника аварии компенсацию морального вреда
МЧС опубликовало предупреждение о подтоплениях в Ярославской области
Губернатор Ярославской области рассказал историю подвига своего деда
В Рыбинске нашли и уничтожили снаряд
В Ярославле вырастет цена поездки на речном трамвайчике
Свидетельство о рождении теперь можно получить в ярославском перинатальном центре
В Ярославле сотрудники правоохранительных органов обезвредили «террористов»
Ярославская область не может самостоятельно финансировать Карабулинскую развязку
В Ярославле мэрия потратит 26 миллионов на укрепление газона «Шинника»
Рыбинские общественники собирают деньги на памятник детям войны
Депутат ярославского муниципалитета не собирается покидать совет директоров «Яргорэлектротранса»
А вы знали? Дмитрий Миронов недавно стал папой
Ярославцы избили случайного знакомого ножкой от табурета и шампуром
В Ярославской области в ДТП погибли два человека