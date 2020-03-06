В Ярославской области будут судить любительницу кататься на чужих авто
33-летняя жительница Некрасовского района обвиняется в угоне
Уголовное дело направили в суд для рассмотренияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Выяснилось, что рано утром женщина попросила водителя автомобиля «ВАЗ» подвезти ее. Спустя некоторое время мужчина вышел из машины. Пассажирка воспользовалась моментом, пересела за руль и уехала. Следствию угонщица объясняла, что хотела просто покататься. Свою вину женщина признала.
- Расследование завершено. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.
Любительнице езды грозит наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей или лишения свободы сроком до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU