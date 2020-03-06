На пересечении Свободы и Победы появится запрещающий остановку знак
Решение принято Госавтоинспекцией
Знак должен увеличить пропускную способность транспорта на этом участкеФото: Мэрия Ярославля
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На повороте с улицы Свободы на Победы 25 марта будет установлен дорожный знак «Остановка запрещена». Такое решение мэрия города приняла совместно с Госавтоинспекцией. Знак появится для того, чтобы увеличить пропускную способность машин на этом участке.
– Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, – обратились к автомобилистам и переходам в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU