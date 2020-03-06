В Ярославле запустили новую котельную во Фрунзенском районе

6 Март 2020 2020-03-06T09:52:06+03:00

Она обеспечит теплом и горячей водой дом и детский сад

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В Ярославле во Фрунзенском районе запустили новую котельную. Она будет обеспечивать теплом и горячей водой многоквартирный дом и детский сад на улице Кирпичной.

В котельной установлено современное оборудование, вся работа проходит в автоматическом режиме, без участия операторов. От котельной до объектов проведено порядка 150 метров сетей: на данный момент тепло поступает практически без потерь, они составляют порядка полградуса.

К котельной есть удаленный доступ. В случае непредвиденной ситуации, у диспетчера сработает сигнализатор, выедет аварийная бригада, которая в течение 15 минут будет на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU