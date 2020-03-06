Наш «бронепоезд» навис над обрывом

6 Март 2020 2020-03-06T07:56:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Возвращение наших хоккеистов из Хельсинки, конечно, не было триумфальным после двух проигрышей с суммарным счетом 1:11. Однако для серии навылет всегда есть возможность исправить ситуацию в следующей игре. Именно на это и рассчитывали ярославские болельщики, заполнившие трибуны «Арены-2000». Должны же их любимцы как-то постараться на родном льду. Но вопреки известному «надежда умирает последней» на льду «Арены-2000», по надеждам наших болельщиков сильный удар был нанесен буквально за минуту. Именно столько времени потребовалось «джокерам», чтобы открыть счет. И не сказать, что для этого финнам пришлось сильно потрудиться, хотя в нашу зону им, конечно, забраться удалось. А вот дальше «джокеры» привычно раскатали шайбу вдоль синей линии, доставив черный диск свободному от опеки своему защитнику. У того даже время было прицелиться, чтобы нанести точный бросок по воротам Александра Лазушина, которому наши тренеры отдали предпочтение Хельсинки. Однако предпочтение предпочтением, а шайба влетела в ворота Лазушина, к расстройству нашего вратаря. И не только вратаря. Пропущенный гол как-то надломил активность команды Майкла Пелино. Не сразу наши парни сумели полностью войти в игру и даже дважды полученное в первом периоде большинство не позволили раскатиться в атаках до своих фирменных скоростей. После перерыва активность все же у «бронепоезда» появилась, что отразилось у ворот «джокеров». Однако разыграть шайбу до голевого момента никак не получалось. Даже реальный шанс с участием Владимира Ткачева в выходе «два в один» нашим довести до ума не удалось. Как не удалась снова попытка реализовать «лишнего». Правда, во втором периоде у «бронепоезда» получилось отбиться в меньшинстве, когда финны, наконец-то» получили такой же шанс. А то удалялись только гости. Но надо отметить, что игра постепенно выровнялась и повального превосходства «джокеров», как в двух первых матчах, уже не чувствовалось. Хотя более четкое, нежели у ярославцев, взаимодействие «джокеров» в атаке можно было наблюдать. И это при регулярных стычках, приводивших с удалениям с обеих сторон. И все надежды «бронепоезда» на спасение рухнули окончательно в начале 3-го периода, когда судьи нашли возможность удалить Егора Аверина. Как ни старались наши парни отбиться, но на 45-й минуте некоторая несобранность нашей защиты позволила финнам реализовать «лишнего» и сделать шансы на спасение ничтожными. Это и игрокам стало ясней ясного. А когда через пять минут еще оба лайнсмена «внесли свои две копейки», оказавшись на пути Рушана Рафикова, догонявшего рвавшегося вдоль борта финна, после чего беглец ускользнул и из-за ворот выкатил, убив последнюю надежду – 0:3. После этого команды просто доигрывали оставшиеся минуты, хотя «бронепоезд» пытался при этом выдать гол престижа. Не удалось. И теперь «бронепоезд» навис над обрывом вылета уже без права на ошибку

«Локомотив» - «Йокерит» - 0:3(0:1;0:0;0:2). Счет в серии до 4-ех побед – 0:3.

ИСТОЧНИК KP.RU