Испытала сильный стресс: ярославна выиграла суд и получила с виновника аварии компенсацию морального вреда

5 Март 2020 2020-03-05T19:34:13+03:00

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В декабре 2019 года ярославец ехал по улице Чайковского, врезался в стоящую машину и уехал с места аварии. Женщина, находившаяся внутри авто, получила вред здоровью и подала на виновника ДТП в суд.

– В судебном заседании истица указала на то, что в результате столкновения автомобилей испытала сильный стресс, после ДТП страдала от головных болей, также испытывала дискомфорт от необходимости носить шейный воротник, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд оказался на стороне пострадавшей женщины, удовлетворил ее требования и взыскал с мужчины компенсацию морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU