МЧС опубликовало предупреждение о подтоплениях в Ярославской области

5 Март 2020 2020-03-05T19:00:16+03:00

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В связи с увеличением уровня воды Костромской низины возникает угроза подтопления низменных участков и дорог в Красном Пофинтерне. Вода в реке Келноть по состоянию на 5 марта достигла отметки в 82,15 м БС, до неблагоприятного уровня осталось 35 сантиметров. Не лучше ситуация и на реке Рыбинке – до неблагоприятной отметки всего 2 сантиметра. Как только она будет перейдена, в зоне риска окажутся:

- участок дороги Яснищи – Ворокса,

- два участка дороги Хребтово – Искробол (участок, пересекающий реку Ерша – мост, участок в районе озера Искробольское),

- дорога вдоль н.п.Искробол, Рождественное, Макарово, Щукино, Мышкино, Филенка,

- участок дороги Ворокса – Кресцово,

- участок дороги Шачебол – Яхробол,

- участок дороги Яхробол – Исады,

- участок дороги Яхробол – Куреево,

- участок дороги Защитный – Тимохино,

- участок дороги Тимохино – Ермольцино.

Вследствие этого возможно частичное разрушение дорожного полотна, может затопить подвалы.

ИСТОЧНИК KP.RU