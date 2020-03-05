МЧС опубликовало предупреждение о подтоплениях в Ярославской области
В связи с увеличением уровня воды Костромской низины возникает угроза подтопления низменных участков и дорог в Красном Пофинтерне. Вода в реке Келноть по состоянию на 5 марта достигла отметки в 82,15 м БС, до неблагоприятного уровня осталось 35 сантиметров. Не лучше ситуация и на реке Рыбинке – до неблагоприятной отметки всего 2 сантиметра. Как только она будет перейдена, в зоне риска окажутся:
- участок дороги Яснищи – Ворокса,
- два участка дороги Хребтово – Искробол (участок, пересекающий реку Ерша – мост, участок в районе озера Искробольское),
- дорога вдоль н.п.Искробол, Рождественное, Макарово, Щукино, Мышкино, Филенка,
- участок дороги Ворокса – Кресцово,
- участок дороги Шачебол – Яхробол,
- участок дороги Яхробол – Исады,
- участок дороги Яхробол – Куреево,
- участок дороги Защитный – Тимохино,
- участок дороги Тимохино – Ермольцино.
Вследствие этого возможно частичное разрушение дорожного полотна, может затопить подвалы.
ИСТОЧНИК KP.RU