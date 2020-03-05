Губернатор Ярославской области рассказал историю подвига своего деда

5 Март 2020 2020-03-05T18:41:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 марта, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с редакторами СМИ рассказал историю, связанную с его дедом Тимофеем Кармацким. Когда началась война, ему было 19 лет. Закончил артиллерийские курсы, начал служить замполитом батареи. В марте 1943 года он оказался под городом Грайворон.

- Был бой с вражеским танковым батальоном. Порядка 16 боевых машин вышло на их позиции, орудия были переведены на прямую наводку, сожжено 12 немецких машин. Атака была практически остановлена, но в этот момент подошли дополнительные танковые силы. Когда закончились боеприпасы и командир был смертельно ранен, дедушка поднял бойцов в атаку. Используя ручные гранаты они стали атаковать танки. После того, как раздался взрыв около деда, он потерял сознание. Спустя сутки наступавшими частями Красной армии он был найден в воронке, - рассказал Дмитрии Юрьевич.

Бойца госпитализировал, долгое время он лечился – больше года. Ранения, по сути, были несовместимы с жизнью. Но он выжил. В один из дней к Тимофею Кармацкому пришел главврач и сказал: «Тимофей, тебе присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно».

- Наступление развивалось стремительно, деда никто не искал. Практически вся батарея погибла в этой последней атаке. И так получилось, что дедушка выжил – сибиряк. В 44-м в Кремле из рук Михаила Калинина он получил Орден Ленина и медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза за тот бой под Грайворон, - вспоминает рассказы деда губернатор.

В 1945 году война для Тимофея Кармацкого не закончилась. Он принимал участие в боях против Японии. А в 1955 году начал жить гражданской жизнью.

- Это очень личная история и для меня это праздник со слезами на глазах. Я каждый год с портретом своего дедушки принимаю участие в акции «Бессмертный полк». Это порыв души – отдать дань памяти нашим ветеранам, которые смогли сохранить мир и нашу Россию, - поделился Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU