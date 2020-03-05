2020-03-05T18:41:19+03:00
Общество

Губернатор Ярославской области рассказал историю подвига своего деда

Тимофею Кармацкому посмертно присвоили звание героя, а он оказался жив
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Дмитрий Миронов поделился семейной историей с журналистами ярославских СМИДмитрий Миронов поделился семейной историей с журналистами ярославских СМИФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 марта, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с редакторами СМИ рассказал историю, связанную с его дедом Тимофеем Кармацким. Когда началась война, ему было 19 лет. Закончил артиллерийские курсы, начал служить замполитом батареи. В марте 1943 года он оказался под городом Грайворон.

- Был бой с вражеским танковым батальоном. Порядка 16 боевых машин вышло на их позиции, орудия были переведены на прямую наводку, сожжено 12 немецких машин. Атака была практически остановлена, но в этот момент подошли дополнительные танковые силы. Когда закончились боеприпасы и командир был смертельно ранен, дедушка поднял бойцов в атаку. Используя ручные гранаты они стали атаковать танки. После того, как раздался взрыв около деда, он потерял сознание. Спустя сутки наступавшими частями Красной армии он был найден в воронке, - рассказал Дмитрии Юрьевич.

Бойца госпитализировал, долгое время он лечился – больше года. Ранения, по сути, были несовместимы с жизнью. Но он выжил. В один из дней к Тимофею Кармацкому пришел главврач и сказал: «Тимофей, тебе присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно».

- Наступление развивалось стремительно, деда никто не искал. Практически вся батарея погибла в этой последней атаке. И так получилось, что дедушка выжил – сибиряк. В 44-м в Кремле из рук Михаила Калинина он получил Орден Ленина и медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза за тот бой под Грайворон, - вспоминает рассказы деда губернатор.

В 1945 году война для Тимофея Кармацкого не закончилась. Он принимал участие в боях против Японии. А в 1955 году начал жить гражданской жизнью.

- Это очень личная история и для меня это праздник со слезами на глазах. Я каждый год с портретом своего дедушки принимаю участие в акции «Бессмертный полк». Это порыв души – отдать дань памяти нашим ветеранам, которые смогли сохранить мир и нашу Россию, - поделился Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС опубликовало предупреждение о подтоплениях в Ярославской области
Губернатор Ярославской области рассказал историю подвига своего деда
В Рыбинске нашли и уничтожили снаряд
В Ярославле вырастет цена поездки на речном трамвайчике
Свидетельство о рождении теперь можно получить в ярославском перинатальном центре
В Ярославле сотрудники правоохранительных органов обезвредили «террористов»
Ярославская область не может самостоятельно финансировать Карабулинскую развязку
В Ярославле мэрия потратит 26 миллионов на укрепление газона «Шинника»
Рыбинские общественники собирают деньги на памятник детям войны
Депутат ярославского муниципалитета не собирается покидать совет директоров «Яргорэлектротранса»
А вы знали? Дмитрий Миронов недавно стал папой
Ярославцы избили случайного знакомого ножкой от табурета и шампуром
В Ярославской области в ДТП погибли два человека