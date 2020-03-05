2020-03-05T17:53:12+03:00
Общество

В Рыбинске нашли и уничтожили снаряд

Он пролежал в земле со времен войны
Полина Вачнадзе
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Как оказалось, находка, несмотря на свой почтенный возраст, опасная. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской областиКак оказалось, находка, несмотря на свой почтенный возраст, опасная. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
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Снаряд обнаружили в Рыбинске на улице Восточной во время проведения ремонтных работ. О своей опасной находке рабочие сообщили в правоохранительные органы, на место выехали сотрудники инженерно-технической группы Рыбинского ОМОН.

Как оказалось, находка, несмотря на свой почтенный возраст, опасная. Рабочие откопали 76-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны.

Соблюдая все меры безопасности, снаряд вывезли на полигон и там взорвали, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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