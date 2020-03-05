В Ярославле вырастет цена поездки на речном трамвайчике

5 Март 2020 2020-03-05T17:44:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Любимое развлечение многих ярославцев, а также вполне удобный и приятный способ добраться до садовых участков подорожает. В Ярославле увеличивается стоимость проезда на речных трамвайчиках.

Если в прошлом году поездка в одну сторону по пригородному маршруту обходилась в 32 рубля, то в этом за нее придется заплатить 35 рублей. Подорожают маршруты до Константиново, Кузьминского, Новых Ченцов, Садов.

Если же пассажир соберется проехать больше 10 километров, то за каждый километр ему придется заплатить по 3,2 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU