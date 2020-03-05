Свидетельство о рождении теперь можно получить в ярославском перинатальном центре
В Ярославском перинатальном центре открыли филиал ЗАГС Дзержинского района. Так что теперь молодые мамы могут получить свидетельство о рождении малыша чуть ли не сразу после родов.
Это должно существенно сэкономить время. Процедура несложная: собирается пакет документов и передается сотрудникам центра – в этот же день свидетельство готово. При этом где живет мама, не имеет никакого значения.
Для получения первого документа человека родители должны предоставить документы, удостоверяющие их личность, если женаты, то свидетельство о браке. В случае установления отцовства придется заплатит госпошлину – 350 рублей. Свидетельство выдадут при выписке из перинатального центра.
ИСТОЧНИК KP.RU