Свидетельство о рождении теперь можно получить в ярославском перинатальном центре

5 Март 2020 2020-03-05T17:25:49+03:00

Свидетельство о рождении теперь можно получить в перинатальном центре Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославском перинатальном центре открыли филиал ЗАГС Дзержинского района. Так что теперь молодые мамы могут получить свидетельство о рождении малыша чуть ли не сразу после родов.

Это должно существенно сэкономить время. Процедура несложная: собирается пакет документов и передается сотрудникам центра – в этот же день свидетельство готово. При этом где живет мама, не имеет никакого значения.

Для получения первого документа человека родители должны предоставить документы, удостоверяющие их личность, если женаты, то свидетельство о браке. В случае установления отцовства придется заплатит госпошлину – 350 рублей. Свидетельство выдадут при выписке из перинатального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU