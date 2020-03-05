В Ярославле сотрудники правоохранительных органов обезвредили «террористов»
Вооруженные люди ворвались в здание топливно-энергетического комплекса города, на парковке у проходной оставили машину, начиненную взрывчаткой. При этом преступники выдвинули ряд требований, угрожая террористическим актом и это стало основанием для проведения спецоперации. По такому сценарию развивались ученья «Молния», в которых приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и органов исполнительной власти.
- В результате поставленные задачи были выполнены в полном объеме, а результаты способствовали повышению уровня готовности участников антитеррористической группировки, выработке практических мер, направленных на предотвращение актов терроризма на территории региона, - сообщили в пресс-службе одного из ведомств.
А ярославцы тем временем серьезно запаниковали. В социальных сетях люди спрашивали друг друга, что происходит. Не каждый день в городе можно встретить сотрудников правоохранительных органов чуть ли не при полном вооружении: в бронежилетах, касках и с оружием в руках.
ИСТОЧНИК KP.RU