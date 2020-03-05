2020-03-05T17:41:17+03:00
Общество

В Ярославле сотрудники правоохранительных органов обезвредили «террористов»

Антитеррористические ученья прошли на объекте топливно-энергетического комплекса
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Антитеррористические ученья прошли на объекте топливно-энергетического комплексаАнтитеррористические ученья прошли на объекте топливно-энергетического комплексаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вооруженные люди ворвались в здание топливно-энергетического комплекса города, на парковке у проходной оставили машину, начиненную взрывчаткой. При этом преступники выдвинули ряд требований, угрожая террористическим актом и это стало основанием для проведения спецоперации. По такому сценарию развивались ученья «Молния», в которых приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и органов исполнительной власти.

- В результате поставленные задачи были выполнены в полном объеме, а результаты способствовали повышению уровня готовности участников антитеррористической группировки, выработке практических мер, направленных на предотвращение актов терроризма на территории региона, - сообщили в пресс-службе одного из ведомств.

А ярославцы тем временем серьезно запаниковали. В социальных сетях люди спрашивали друг друга, что происходит. Не каждый день в городе можно встретить сотрудников правоохранительных органов чуть ли не при полном вооружении: в бронежилетах, касках и с оружием в руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС опубликовало предупреждение о подтоплениях в Ярославской области
Губернатор Ярославской области рассказал историю подвига своего деда
В Рыбинске нашли и уничтожили снаряд
В Ярославле вырастет цена поездки на речном трамвайчике
Свидетельство о рождении теперь можно получить в ярославском перинатальном центре
В Ярославле сотрудники правоохранительных органов обезвредили «террористов»
Ярославская область не может самостоятельно финансировать Карабулинскую развязку
В Ярославле мэрия потратит 26 миллионов на укрепление газона «Шинника»
Рыбинские общественники собирают деньги на памятник детям войны
Депутат ярославского муниципалитета не собирается покидать совет директоров «Яргорэлектротранса»
А вы знали? Дмитрий Миронов недавно стал папой
Ярославцы избили случайного знакомого ножкой от табурета и шампуром
В Ярославской области в ДТП погибли два человека