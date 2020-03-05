2020-03-05T16:42:34+03:00
Общество

Ярославская область не может самостоятельно финансировать Карабулинскую развязку

Этот проект ждет своей реализации с начала века
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вопрос строительства Карабулинской развязки журналисты затронули на пресс-конференции с губернатором Мироновым. Глава региона сказал, что уже обсуждал дорогостоящий проект с руководством «Газпромбанка». Банк может стать финансовым партером масштабной стройки, ведь регион не в состоянии целиком финансировать развязку. Возможно, к инвесторам присоединится и федеральный центр.

Проект Карабулинской развязки появился почти двадцать лет назад. Его разработали, чтобы разгрузить Московский проспект и улучшить транспортную ситуацию в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС опубликовало предупреждение о подтоплениях в Ярославской области
Губернатор Ярославской области рассказал историю подвига своего деда
В Рыбинске нашли и уничтожили снаряд
В Ярославле вырастет цена поездки на речном трамвайчике
Свидетельство о рождении теперь можно получить в ярославском перинатальном центре
В Ярославле сотрудники правоохранительных органов обезвредили «террористов»
Ярославская область не может самостоятельно финансировать Карабулинскую развязку
В Ярославле мэрия потратит 26 миллионов на укрепление газона «Шинника»
Рыбинские общественники собирают деньги на памятник детям войны
Депутат ярославского муниципалитета не собирается покидать совет директоров «Яргорэлектротранса»
А вы знали? Дмитрий Миронов недавно стал папой
Ярославцы избили случайного знакомого ножкой от табурета и шампуром
В Ярославской области в ДТП погибли два человека