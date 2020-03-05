Ярославская область не может самостоятельно финансировать Карабулинскую развязку

5 Март 2020 2020-03-05T16:42:34+03:00

Этот проект ждет своей реализации с начала века

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Вопрос строительства Карабулинской развязки журналисты затронули на пресс-конференции с губернатором Мироновым. Глава региона сказал, что уже обсуждал дорогостоящий проект с руководством «Газпромбанка». Банк может стать финансовым партером масштабной стройки, ведь регион не в состоянии целиком финансировать развязку. Возможно, к инвесторам присоединится и федеральный центр.

Проект Карабулинской развязки появился почти двадцать лет назад. Его разработали, чтобы разгрузить Московский проспект и улучшить транспортную ситуацию в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU