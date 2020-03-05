Рыбинские общественники собирают деньги на памятник детям войны
В Рыбинске общественники объявили сбор средств на изготовление и установку памятника «Дети войны». Инициаторы – Совет ветеранов города и Рыбинское отделение общественной организации «Дети войны».
- Война отняла у детей счастливое детство. Многие наряду со взрослыми по мере своих Сид трудились на благо Победы, а после войны поднимали нашу страну из разрухи и вывели ее на передовые рубежи в мире, - пояснили свою инициативу общественники.
И попросили жителей Рыбинска выразить свое уважение этим людям и внести посильный вклад в установку и изготовление памятника.
Планируется, что памятник для города создаст скульптор, который работал над монументом для Екатеринбурга. Предварительная стоимость работ – порядка двух миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU