2020-03-05T14:18:03+03:00
Общество

Депутат ярославского муниципалитета не собирается покидать совет директоров «Яргорэлектротранса»

Информацию о том, что он хотел это сделать, Евгений Баранов назвал не соответствующей действительности
Полина Вачнадзе
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Действующий Совет будет работать до лета этого годаДействующий Совет будет работать до лета этого годаФото: Мэрия Ярославля
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На заседании муниципалитета Ярославля, которое прошло вчера, 4 марта, помимо вопроса о сохранении маршрута троллейбуса №8 и переезде депо №1, обсуждался кадровый вопрос. Депутат муниципалитета Евгений Баранов заявил, что он остается членом совета директоров «ЯрГЭТ», более того, никакого заявления о выходе из Совета он не писал.

- Информация о том, что мной было написано заявление, не соответствует действительности. Я официально заявляю, что никаких заявлений я не писал и остаюсь работать в составе Совета, - пояснил депутат.

Действующий Совет будет работать до лета этого года, после чего будет избран новый состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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