А вы знали? Дмитрий Миронов недавно стал папой
Несколько месяцев назад у губернатора родился сын
Радостной новостью губернатор впервые поделился с журналистамиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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У губернатора Дмитрия Миронова недавно родился сын. Трогательное событие произошло несколько месяцев назад.
– Растет здоровым и радует маму и папу, – делится счастливый градоначальник на пресс-конференции.
Дмитрий Миронов женился в 2018 году. Сам глава региона никак не афишировал это событие, о нем стало известно благодаря декларации о доходах за год. Тогда впервые в документа появились сведения о доходах и имуществе супруги Дмитрия Миронова.
Ярославский губернатор не распространяется о своей личной жизни и редко выходит в свет со своей женой.
ИСТОЧНИК KP.RU