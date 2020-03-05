Ярославцы избили случайного знакомого ножкой от табурета и шампуром

5 Март 2020 2020-03-05T13:29:08+03:00

И забрали у него духи, тени для век, лак для волос и многое другое, не менее интересное

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Обвиняемыми по делу о разбое по предварительному сговору проходили двое ярославцев: 36-летняя женщина и ее 39-летний ранее уже судимый знакомый.

История знакомства подсудимых и их жертвы вполне банально: парочка гуляла ночью по Дзержинскому району и на остановке с ними познакомился мужчина. Он пригласил новых друзей к себе домой для продолжения банкета, не догадываясь, что для него эти посиделки закончатся не очень хорошо.

Преступная парочка решили забрать себе некоторое имущество нового знакомого. Чтобы подавить сопротивление, они разобрали табурет и ножкой от него не менее 10 раз ударили хозяина квартиры по голове и потребовали отдать все деньги, что есть.

- Из ящика он достал 1500 рублей и переда их соучастникам. Далее обвиняемый нанес потерпевшему не менее 10 ударов металлическим шампуром по рукам и телу. В это время женщина собирала вещи хозяина дома, - рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Выбор оказался довольно интересный: нарды стоимостью 28 тысяч рублей, три сотовых телефона, машинка для стрижки волос, 7 флаконов духов, 5 упаковок теней для век, лак для волос, 2 зеркала, радиоприемник, нож для резки рыбы и другое, всего на сумму в 44300 рублей.

Суд назначил парочке наказание в виде реального лишения свободы. Женщина сядет на 3 года, ее подельник – на четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU