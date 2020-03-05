В Ярославской области в ДТП погибли два человека

5 Март 2020 2020-03-05T13:27:37+03:00

В Ярославской в области в ДТП погибли два человека Фото: Иван ВИСЛОВ

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Сегодня, 5 марта, около 10.20 в Даниловском районе произошло страшное ДТП. На 306 км трассы «Москва-Холмогоры» столкнулись два автомобиля – «Фольксваген» и грузовая машина «Рено». Водителю и пассажиру легковушки помочь не успели, они скончались на месте. Погибшие были жителями Данилова.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС и медики. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU