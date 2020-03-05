В Ярославской области при пожаре в частном доме погиб мужчина
Устанавливаются причины возгорания
В Ярославской области при пожаре погиб мужчинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером в среду, 4 марта, в деревне Климовское Ярославского района загорелся частный деревянный дом. В пожаре погиб 45-летний мужчина.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже осмотрели место пожара и опросили свидетелей. - Точная причина смерти погибшего станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Причины возгорания выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU