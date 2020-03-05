В Рыбинске осудят мужчину, который присвоил телефон собутыльника

5 Март 2020 2020-03-05T12:48:04+03:00

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В полицию Рыбинска обратился местный житель из района Переборы. Заявитель рассказал, что во время застолья отдал другу телефон для того, чтобы тот позвонил. Однако преступник сотовый не вернул, а скрылся.

- Ущерб составил более 10 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сотрудниками полиции установлен 33-летний подозреваемый не работающий местный житель.

Мужчина признался в содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение».

ИСТОЧНИК KP.RU