В Рыбинске осудят мужчину, который присвоил телефон собутыльника
Преступник признал свою вину
Преступник сотовый не вернул, а скрылся.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратился местный житель из района Переборы. Заявитель рассказал, что во время застолья отдал другу телефон для того, чтобы тот позвонил. Однако преступник сотовый не вернул, а скрылся.
- Ущерб составил более 10 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сотрудниками полиции установлен 33-летний подозреваемый не работающий местный житель.
Мужчина признался в содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение».
ИСТОЧНИК KP.RU