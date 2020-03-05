Ярославцы в прошлом году взяли ипотеки на 18 миллиардов рублей

5 Март 2020 2020-03-05T12:39:59+03:00

С февраля договор на этот кредит стал понятнее для заемщиков

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Перед тем, как взять ипотечный кредит, многие задаются вопросом, как не запутаться в его условиях, как разобраться, за что платить и сколько, чтобы договор не стал кабальным. 30 января вступило в силу указание Банка России, по которому самые важные пункты ипотечного договора должны быть указаны в идее таблицы.

- На первой странице заемщик должен видеть основные условии: сумму кредита, срок действия договора и возврата денег, валюту, в которой дается ипотека, процентную ставку. Кроме того, там должно быть указано, какие услуги банк предоставляет за отдельную плату. Нововведение направлено на то, чтобы заемщик, уже на этапе подписания всех бумаг, понимал, какую ответственность он на себя берет, - поясняет начальник юридического отдела ярославского отделения Банка России Олег Масков.

К слову, в прошлом году введены так называемые ипотечные каникулы: если ваши расходы уменьшились, банк может поставить ипотеку «на паузу», таким образом появится время решить свои финансовые проблемы.

Ярославцев многолетняя ипотека, кстати, пугает мало: в прошлом году жители области взяли более 10 тысяч кредитов на общую сумму свыше 18 миллиардов рублей. И практически все исправно погашают долги – только 1% заемщиков нарушает уловия договора.

ИСТОЧНИК KP.RU