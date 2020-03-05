Дмитрий Миронов: "В Ярославле появится скоростной поезд "Ласточка" до Москвы"

5 Март 2020 2020-03-05T12:21:57+03:00

О чем еще губернатор разговаривает с ярославскими журналистами на пресс-конференции

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В КЗЦ «Миллениум» началась встреча губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с журналистами. На данный момент уже обсудили возможный запуск скоростного поезда «Ласточка» из Ярославля до Москвы для увеличения туристического потока.

Также глава региона затронул тему строительства ЦБК. По его словам, комбинат, безусловно, опасен для Волги.

Еще один важный вопрос, который обсуждают журналисты и губернатор – выборы мэров. Миронов подчеркнул, что правительство области не влияет на назначение градоначальников.

Подробности читайте в следующих материалах.

ИСТОЧНИК KP.RU