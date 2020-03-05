2020-03-05T12:21:57+03:00
Общество

Дмитрий Миронов: "В Ярославле появится скоростной поезд "Ласточка" до Москвы"

О чем еще губернатор разговаривает с ярославскими журналистами на пресс-конференции
Екатерина РЯБЦЕВА
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Глава региона затронул тему строительства ЦБКГлава региона затронул тему строительства ЦБКФото: Правительство Ярославской области
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В КЗЦ «Миллениум» началась встреча губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с журналистами. На данный момент уже обсудили возможный запуск скоростного поезда «Ласточка» из Ярославля до Москвы для увеличения туристического потока.

Также глава региона затронул тему строительства ЦБК. По его словам, комбинат, безусловно, опасен для Волги.

Еще один важный вопрос, который обсуждают журналисты и губернатор – выборы мэров. Миронов подчеркнул, что правительство области не влияет на назначение градоначальников.

Подробности читайте в следующих материалах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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