Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды
Произойдет это в ближайшие часы
Сильный ветер начнется в ближайшее времяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 5 марта, в ближайшие 1-3 часа в Ярославской области ожидается усиление юго-восточного ветра. Порывы могут достигнуть 15-18 метров в секунду.
Такая непогода сохранится и ночью, и днем 6 марта.
Спасатели предупреждают: велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с работой транспорта, возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.
Из-за сильного порыва ветра возможны обрывы и повреждения ЛЭП и линий связи, обрушения конструкций, ветхих крыш.
Будьте внимательны и осторожны!
ИСТОЧНИК KP.RU