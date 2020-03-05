2020-03-05T11:39:44+03:00
Общество

Болельщики «Локомотива» требуют отставки президента ярославского клуба

Петиция об отставке Юрия Яковлева была создана 4 февраля
Полина ЗАЙЦЕВА
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Создатели петиции отметили, что президент Яковлев закрыт от болельщиков и прессы, а также напомнили руководящему составу, что «Локомотив» - не игрушка.Создатели петиции отметили, что президент Яковлев закрыт от болельщиков и прессы, а также напомнили руководящему составу, что «Локомотив» - не игрушка.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Болельщики ярославского «Локомотива» требуют отставки президента ярославского клуба Юрия Яковлева. Соответствующая петиция появилась в интернете 4 февраля. На данный момент документ подписали 133 человека.

- И все мы понимаем, чем закончится очередной провальный сезон команды, благодаря инициативе Юрия Николаевича произойдет очередная смена тренерского штаба, пройдет распродажа наших хоккеистов и «фирменная» пресс конференция с президентом клуба, уже по традиции раз в год, только ничего нового там мы не услышим, - гласит текст петиции.

Болельщиков не устраивает, что за минувшие 15 лет у клуба сменилось 19 тренеров, при этом среди них были именитые Владимир Юрзинов и Петр Воробьев. Создатели петиции отметили, что президент Яковлев закрыт от болельщиков и прессы, а также напомнили руководящему составу, что «Локомотив» - не игрушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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