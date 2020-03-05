В колонии Ярославской области прошел день открытых дверей
День открытых дверей прошел в исправительной колонии №3 . Около 20 родственников осужденных, отбывающих наказание в угличской ИК, смогли так, сказать, вне графика, встретиться с родными и посмотреть на их быт.
Гостей первым делом проводили в храм, построенный в честь святой Анастасии Узорешительныцы, потом показали столовую, продемонстрировали, что едят осужденные. Была небольшая экскурсия по пекарне, жилым помещениям, швейному цеху и цехам, где изготавливают обувь, мебель, показали продукцию, сделанную руками осужденных.
А в завершении встречи прошел концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU