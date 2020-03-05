В колонии Ярославской области прошел день открытых дверей

5 Март 2020 2020-03-05T11:14:14+03:00

Родственникам показали столовую и многое другое. ФОТО: УФСИН России по Ярославской области

Можно было посмотреть, как живут и работают осужденные

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День открытых дверей прошел в исправительной колонии №3 . Около 20 родственников осужденных, отбывающих наказание в угличской ИК, смогли так, сказать, вне графика, встретиться с родными и посмотреть на их быт.

Гостей первым делом проводили в храм, построенный в честь святой Анастасии Узорешительныцы, потом показали столовую, продемонстрировали, что едят осужденные. Была небольшая экскурсия по пекарне, жилым помещениям, швейному цеху и цехам, где изготавливают обувь, мебель, показали продукцию, сделанную руками осужденных.

А в завершении встречи прошел концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU