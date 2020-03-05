В Ярославле уже пять дней разыскивают 15-летнюю девушку с пирсингом
В Ярославле разыскивают 15-летнюю Екатерину Паутову, которая пропала 29 февраля. Волонтеры, занимающиеся поисками девушки, допускают, что она может находится в Москве.
Екатерина плотного телосложения, среднего роста, волос крашенные и коротко подстрижены. У девушки проколота перегородка носа, в ушах сделаны тоннели.
Пропавшая была одета в бежевую удлиненную куртку, черную толстовку с капюшоном, коричневые джинсы и синие кроссовки. С собой у Екатерины был рюкзак.
Если вы располагаете информацией о местонахождении девушки, сообщите об этом волонтерам по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» +7-800-700-54-52 либо в полицию по номеру 02 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU