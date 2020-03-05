В Ярославле уже пять дней разыскивают 15-летнюю девушку с пирсингом

5 Март 2020 2020-03-05T10:34:43+03:00

Пропавшая была одета в бежевую удлиненную куртку, черную толстовку с капюшоном, коричневые джинсы и синие кроссовки. Фото: "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославской области"\vk.com.

Волонтеры допускают, что Екатерина Паутова может находиться в Москве

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В Ярославле разыскивают 15-летнюю Екатерину Паутову, которая пропала 29 февраля. Волонтеры, занимающиеся поисками девушки, допускают, что она может находится в Москве.

Екатерина плотного телосложения, среднего роста, волос крашенные и коротко подстрижены. У девушки проколота перегородка носа, в ушах сделаны тоннели.

Пропавшая была одета в бежевую удлиненную куртку, черную толстовку с капюшоном, коричневые джинсы и синие кроссовки. С собой у Екатерины был рюкзак.

Если вы располагаете информацией о местонахождении девушки, сообщите об этом волонтерам по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» +7-800-700-54-52 либо в полицию по номеру 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU