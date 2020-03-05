В Ярославской области за серию краж и разбой осудили жителя Некоуза

5 Март 2020 2020-03-05T10:08:41+03:00

Суд приговорил преступника к четырем годам и четырем месяцам в колонии строго режима. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославской области осудили жителя Некоуза, который обвинялся в совершении пяти преступлений. В их числе несколько краж из частных домов, причинение легкого вреда здоровью и эпизод разбоя.

- Преступник угрожал жертве ножом, - прокомментировали в пресс-службе полиции Ярославской области. - Потерпевшими стали знакомые и близкая родственница подсудимого.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений. Суд приговорил преступника к четырем годам и четырем месяцам в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU