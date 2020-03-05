В Ярославской области за серию краж и разбой осудили жителя Некоуза
Ранее мужчина был неоднократно судим
Суд приговорил преступника к четырем годам и четырем месяцам в колонии строго режима.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области осудили жителя Некоуза, который обвинялся в совершении пяти преступлений. В их числе несколько краж из частных домов, причинение легкого вреда здоровью и эпизод разбоя.
- Преступник угрожал жертве ножом, - прокомментировали в пресс-службе полиции Ярославской области. - Потерпевшими стали знакомые и близкая родственница подсудимого.
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений. Суд приговорил преступника к четырем годам и четырем месяцам в колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU