В Ярославле осудят автомобилиста, который сбил 73-летнюю пенсионерку

5 Март 2020 2020-03-05T09:30:26+03:00

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Изменить размер текста: A A

В Ярославле завершилось расследование уголовного дела по факту ДТП с участием пешехода. Авария произошла 19 ноября 2018 года на улице Чехова в Ленинском районе города. Установлено, что 25-летний водитель совершил наезд на 73-летнюю пенсионерку, котороая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована с травмами, повлекшими тяжкий вред здоровью, находилась на стационарном лечении, - уточнили в пресс-службе УМВД России. - Водитель свою вину признал, пояснил, что слишком поздно заметил женщину, переходившую дорогу и не успел снизить скорость.

В ходе следствия были проведены медицинская, автотехническая и судебная экспертизы, установлены механизм и обстоятельства происшествия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU