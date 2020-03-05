2020-03-05T09:30:26+03:00
Общество

В Ярославле осудят автомобилиста, который сбил 73-летнюю пенсионерку

Инцидент произошел на улице Чехова в Ленинском районе города
Полина ЗАЙЦЕВА
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле завершилось расследование уголовного дела по факту ДТП с участием пешехода. Авария произошла 19 ноября 2018 года на улице Чехова в Ленинском районе города. Установлено, что 25-летний водитель совершил наезд на 73-летнюю пенсионерку, котороая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована с травмами, повлекшими тяжкий вред здоровью, находилась на стационарном лечении, - уточнили в пресс-службе УМВД России. - Водитель свою вину признал, пояснил, что слишком поздно заметил женщину, переходившую дорогу и не успел снизить скорость.

В ходе следствия были проведены медицинская, автотехническая и судебная экспертизы, установлены механизм и обстоятельства происшествия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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