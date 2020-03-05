2020-03-05T07:46:29+03:00
Спорт

Кубковый матч «Шинника» с «Уралом» перенесен на 18 марта

Злоключения матча финала Кубка России по футболу, который должен был пройти на поле стадиона «Шинник» 4 марта, не закончатся простым переносом на 18 марта, как уже объявлено РФС
Виктор ПОЛЯК
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В день матча комиссия все же признала состояние газона неудовлетворительным. Фото: Ярослав Неелов.В день матча комиссия все же признала состояние газона неудовлетворительным. Фото: Ярослав Неелов.
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Нужно отметить, что ситуация вокруг отмены матча 4 марта во многом была спровоцирована спецкомиссией от РФС, которая заранее обследовала состояние газона на стадионе «Шинник» и признала удовлетворительным. Тем самым было дано «Добро» на приезд «Урала» в Ярославль для проведения кубкового матча.

В не самом лучшем состоянии естественного газона стадиона «Шинник» можно было быть уверенным еще зимой, несмотря на небывало теплые январь и февраль. В начале марта трава в Ярославле ни при каких подогревах расти не будет, потому что только сильный нагрев нужен, а это очень дорогое мероприятие. Тем не менее, даже в прошлые годы при более суровой зиме «Шинник» не раз начинал футбольный год на весьма хилой травке, явно уступавшей нынешней. Таков был календарь, потому команды вынужденно играли.

Однако уже два года на «Шиннике» функционирует малая спортивная арена с искусственной травой и с подогревом. Эта арена уже сейчас готова принимать футбол, но вместимость ее трибун, видимо, стала препятствием для назначения здесь кубковой игры, тем более, с командой Премьер-лиги «Уралом». В результате имеем то, что имеем. В день матча комиссия все же признала состояние газона неудовлетворительным, что может стать причиной для травм футболистов. Матч Кубка перенесен в промежуток между 27-ым и 28-ым турами чемпионата ФНЛ, в которых «Шинник» должен играть 15 марта с «Ротором», а потом 22 марта – с «Химками» на выезде. Планируется, что игра с «Ротором» может быть проведена на день раньше.

Читайте подробнее о ситуации с переносом игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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