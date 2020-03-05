«Буревестнику» хватило первой половины матча для решающего перевеса над «Новосибирском»

5 Март 2020 2020-03-05T07:47:00+03:00

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Перед поездкой на игру в Новосибирск у ярославской команды произошло пополнение. Точнее, это было возвращение одного из ее лидеров Артема Бутянковса с матчей сборной Латвии.

Еще одним предматчевым фактором в Новосибирске стал календарь от Федерации баскетбола, которым на один день в одном спорткомплексе предстояло провести сразу две игры. Одна, понятно, от мужской Суперлиги 1 с участием «Буревестника», другая – женской Премьер-лиги с участием новосибирского «Динамо». В сложившейся ситуации мужчинам выпало проявить галантность и уступить дамам лучшее вечернее время. Вот почему начало игры «Буревестника» получилось настолько ранним, что практически соответствовало часовому поясу Дальнего Востока.

Однако раннее начало никоим образом не сказалось на боеготовности парней Михаила Терехова, которые уже в первой четверти сумели создать солидный отрыв в счете, подтверждая тем самым турнирное соотношение команд. «Новосибирск» прочно обосновался на самом дне таблицы, что ни в коим случае не являлось гарантией безусловной победы «Бури». У сибиряков в команде отнюдь не слабаки собраны. Для победа над ними нужно показывать не только мастерство, но и характер. К тому же, ярославцы провели на матч меньше своих прямых конкурентов в верхней части турнирной таблицы и оказались оттесненными с 3-ей строчки. Так что, нужна была победа для возвращения на ранее завоеванное место.

И ярославцы предъявили сибирякам свои козыри, которыми стали набирать очки и наращивать преимущество. Прежде всего это надежные действия в защите, что особо выделяет в своей команде Михаил Терехов, борьба под щитами и комбинационное нападение. Лишь пару минут хозяевам паркета удалось лидировать в матче, а уже в исходу 3-ей минуты «трёха» Андрея Семенова вывела, как оказалось, окончательно «Бурю» вперед – 9:6.

На первый малый перерыв «Буря» уходит с двузначным перевесом, который перед большим перерывом наращивает до убийственного значения – 51:29. Но этот перевес как-то незаметно ослабил напор ярославцев, внутренне удовлетворенных уже достигнутым. Ведь оставалось только удерживать солидное преимущество. Тем более, на выезде. Достигнутое удалось, в конце концов, сохранить, хотя иногда сибирякам удавалось почти подобраться к «Буре» на расстояние двух-трех точныз попаданий. Но тогда на паркете появлялся Джастин Роберсок в роли палочки-выручалочки и отрыв вновь становился привычно двузначным.

Самым результативным игроком матча стал Артем Бутянковс (24 очка), которому чуток не хватило до «дабл-дабл» при 7 подборах. Но нужно отметить еще 7 голевых пасов Артема, что для «больших» игроков особо ценно.

Еще трое у нас набросали соперникам в кольцо более 10 очков: Андрей Семенов (12), Роберсон (13) и Сергей Токарев (11).

Победа в Сибири вернула «Бурю» на заслуженную 3-ю строчку «Новосибирск» - «Буревестник» - 76 : 85(18:28, 21:28, 21:14, 16:15)

ИСТОЧНИК KP.RU