2020-03-04T20:31:04+03:00
Общество

Прокуратура Ярославской области нашла нарушения в работе ювелира

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении
Полина ЗАЙЦЕВА
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В ходе рейда выяснилось, что ювелир нарушал закон и несколько нормативных актов.В ходе рейда выяснилось, что ювелир нарушал закон и несколько нормативных актов.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле прокуратурой проведена проверка предпринимателя на предмет соблюдения законодательства а сфере обращения с драгоценными металлами. В ходе рейда выяснилось, что ювелир нарушал закон и несколько нормативных актов.

- Не была разработана инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, учитывающая специфику выполняемых операций, не вёлся учет драгоценных металлов, их лома и продукции, их содержащей, в месте хранения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - А также образующихся в процессе производственной деятельности отходов драгоценных металлов не велось, оформление карточек складского учета не осуществлялось.

По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении, оно уже передано в суд для рассмотрения. Устанете нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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