Прокуратура Ярославской области нашла нарушения в работе ювелира
В Ярославле прокуратурой проведена проверка предпринимателя на предмет соблюдения законодательства а сфере обращения с драгоценными металлами. В ходе рейда выяснилось, что ювелир нарушал закон и несколько нормативных актов.
- Не была разработана инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, учитывающая специфику выполняемых операций, не вёлся учет драгоценных металлов, их лома и продукции, их содержащей, в месте хранения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - А также образующихся в процессе производственной деятельности отходов драгоценных металлов не велось, оформление карточек складского учета не осуществлялось.
По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении, оно уже передано в суд для рассмотрения. Устанете нарушений поставлено прокуратурой на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU