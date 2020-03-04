В Рыбинске женщину до смерти запинали ногами из-за трехтысячного долга
В Рыбинске осудят 26-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, которые обвиняются в совершении ряда преступлений. По версии следствия, в мае 2019 года обвиняемые вместе употребляли алкоголь в одной из комнат общежития. В процессе распития у подсудимой вспыхнул конфликт с 54-летней местной жительницей, которая не возвращала преступнице три тысячи рублей.
- Обвиняемые нанесли потерпевшей множественные удары руками и ногами в область головы, шеи и туловища. В результате преступных действий потерпевшая скончалась на месте происшествия, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Кроме того, по материалам уголовного дела, женщина похитила из комнаты потерпевшей ее сотовый телефон.
До этого ее сообщник украл у пенсионерки три тысячи рублей, а также несколько раз ударил своего знакомого годом в бедро. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU