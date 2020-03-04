В Ярославле новые хозяева с трудом выселили из своей квартиры бывших владельцев

4 Март 2020 2020-03-04T17:12:58+03:00

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К приставам обратилась ярославна, которая купила квартиру, но не смогла туда въехать, так как прежние хозяева не хотели выезжать.

Они имели многомиллионные долги перед банком, в результате квартира была арестована и реализована с торгов. Вот только покидать жилплощадь бывшие собственники не желали.

- Судебный пристав не раз предупреждал их о необходимости исполнить судебное решение, но добровольно уже чужую квартиру граждане так и не покинули. В назначенный день приставы и взыскатель пришли по адресу, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

К счастью, обошлось без долгих переговоров и неадекватного поведения. В помещение сотрудников управления и новую хозяйку впустили беспрепятственно. До принудительного выселения дело не дошло – ярославцы собрали свои вещи и уехали.

ИСТОЧНИК KP.RU