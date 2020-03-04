«Трава не растет»: В мэрии Ярославля высказались об отмене матча с «Уралом»
По словам администрации города, план подготовки к первому матчу сезона был полностью реализован
Когда и где пройдет перенесенный матч пока неизвестно. Фото: Ярослав Неелов.
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Мэрия Ярославля сделала заявление по поводу отмены футбольного матча «Шинник» - «Урал». По словам администрации города к первому матчу сезона был разработан специальный план подготовки.
- С 14 января 2020 года по настоящее время на поле включен подогрев, чтобы поддерживать наиболее благоприятную температуру почвы, но, учитывая климатические условия, трава в это время года не растет, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля.
Где и когда состоится отмененный матч по-прежнему остается неизвестным.
ИСТОЧНИК KP.RU