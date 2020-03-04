Орган в лютеранской церкви и местные буддисты: в Ярославле пройдет фестиваль прогулок «Город по-новому»

4 Март 2020 2020-03-04T16:26:27+03:00

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21 и 22 марта в Ярославле пройдет фестиваль прогулок «Город по-новому». Горожане побывают в синагоге, мечети, евангелической лютеранской церкви, буддистском молельном доме, православном храме, армянской церкви и единственном в Ярославле еврейском музее, где экскурсию проведет настоящий раввин.

В синагоге участники фестиваля узнают об обычаях иудаизма, особенностях еврейской литургии, праздниках и диете, увидят своими глазами святыню – свитки Торы и микву – ритуальный бассейн.

Посещая мечеть со столетней историей, ярославцы услышат рассказ о деятельности Духовного управления мусульман и столпах Ислама, познакомятся с понятиями «хяляль» и «харам» и интересными фактами о Священном Коране.

На экскурсии в лютеранскую церковь можно насладиться божественной органной музыкой, а в буддистском молельном доме узнать о тех, кто сегодня в нашем городе проповедует буддизм, его традициях и философии. Служитель общины покажет молельный дом, культовые предметы и ступу Победы.

В рамках фестиваля откроет свои двери и армянская церковь. Там горожане познакомятся с историей и особенностями богослужения, а после смогут пройти в Армянский культурный центр.

Все экскурсии для горожан бесплатные.

Записаться можно здесь https://festival-progulok-gorod-p.timepad.ru/events/

ИСТОЧНИК KP.RU