Рыбинск вошел в двадцатку IQ городов

4 Март 2020 2020-03-04T16:10:14+03:00

Это первый в регионе город, где стали внедрять интеллектуальные технологии

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Рыбинск занял 18 позицию в индексе IQ городов. Его разработал Минстрой России в рамках проекта «Умный город». К реализации этого проекта Рыбинск присоединился в 2017 году и стал первым городом в регионе, где внедряют интеллектуальные технологии.

Рейтинг рассчитывался по нескольким направлениям. В городе должны быть установлены светофоры с адаптивным управлением, в домах и социальных объектах - «умные счетчики» электроэнергии, уличные светильники заменены на энергоэффективные, остановки и лавочки оборудованы бесплатным wi-fi. Также важно, чтобы на сайте администрации города была интерактивная карта для получения обратной связи от жителей.

Рыбинск оценивали в категории «Большие города». В этот список вошли 93 города с населением от 100 до 250 тысяч человек. Из 93 баллов. По итогам анализа Рыбинск набрал 41,31 балла из 93 и занял 18-ю строчку. Лидером стал Реутов.

ИСТОЧНИК KP.RU