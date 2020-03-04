В Ярославской области за 19 выездов мобильного флюорографа нашли 7 больных туберкулезом
Выявили 5 случаев онкологии и 12 – пневмонии
Было выявлено семь случаев туберкулеза, пять – онкологии и 12 – пневмонии.Фото: Правительство Ярославской области
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Мобильный флюорограф Угличской районной больницы сделал свой первый выезд. Врачи побывали в селе Воздвиженское, где проживает около 60 человек, в основном – пожилые люди.
Таких автомобилей с диагностическим оборудованием в Угличской больнице два, мощности одной не хватило, чтобы обследовать всех желающих.
Всего же в области в прошлом году было сделано 19 выездов мобильных флюорографов, медики проверили работу легких у 1285 человек. Было выявлено семь случаев туберкулеза, пять – онкологии и 12 – пневмонии.
ИСТОЧНИК KP.RU