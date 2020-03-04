В Ярославской области зафиксировано 103 нарушения в сфере недропользования
Общая сумма штрафов составила пять миллионов рублей
С начала 2020 года специалисты провели пять выездных надзорных мероприятий.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области за 2019 год выявлено 103 факта нарушения законодательства в сфере природопользования. Общая сумма штрафов при этом составила пять миллионов рублей.
- Кроме того, нарушители обязаны возместить ущерб, причиненный недрам, - добавили в пресс-службе правительства Ярославской области.– А это более 550 миллионов рублей.
С начала 2020 года специалисты провели пять выездных надзорных мероприятий. В ходе проверок было выявлено семь правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU