В Ярославской области зафиксировано 103 нарушения в сфере недропользования

4 Март 2020 2020-03-04T14:42:57+03:00

С начала 2020 года специалисты провели пять выездных надзорных мероприятий. Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославской области за 2019 год выявлено 103 факта нарушения законодательства в сфере природопользования. Общая сумма штрафов при этом составила пять миллионов рублей.

- Кроме того, нарушители обязаны возместить ущерб, причиненный недрам, - добавили в пресс-службе правительства Ярославской области.– А это более 550 миллионов рублей.

С начала 2020 года специалисты провели пять выездных надзорных мероприятий. В ходе проверок было выявлено семь правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU