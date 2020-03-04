2020-03-04T14:04:55+03:00
Общество

К юбилею Победы в Ярославской области подготовлены классные туристические проекты

Жители и гости региона получат возможность посетить выставки, концерты, фестивали, окунуться в советское время и еще раз испытать гордость за наш народ и страну
Анна ПЕТРОВА
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Участники ставшего традиционным для Рыбинска арт-проекта Рио-Рита - радость Победы. Алик РУХ/ВКУчастники ставшего традиционным для Рыбинска арт-проекта Рио-Рита - радость Победы. Алик РУХ/ВК
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11-12 апреля в Ярославской области пройдет автомоторетропробег под названием «Авто-Ретро-Ямъ», где будут представлены автомобили и мотоциклы довоенных, военных и послевоенных лет. Колонна стартует из Гаврилов-Яма. Маршрут пройдет через село Никульское, Мышкин, Брейтово, село Прозорово, Новый Некоуз, Углич. Завершится пробег в Ярославле.

Организатором мероприятия выступит житель Гаврилов-Яма Дмитрий Рубцов, в коллекции которого порядка 60 различных автомобилей. На пробег «Авто-Ретро-Ямъ» уже заявилось более десяти команд из разных уголков страны. 9 мая часть техники будет участвовать в параде на Красной площади в Москве.

В Рыбинске в третий раз пройдет федеральный арт-проект «Рио-Рита - радость Победы». Это сетевая культурная реконструкция 9 мая 1945 года. Основным символом события является сирень - главный цветок Победы, весны, олицетворение начала новой мирной жизни. На специальной ретротанцплощадке в исполнении духовых оркестров прозвучат мелодии 30-40-х годов прошлого века. Общее впечатление завершат аутентичные наряды того времени, в которых горожане могут прийти на танцплощадки. Реконструкция пройдет одновременно в 20 городах России.

Музей боевой славы к 75-летию Победы представит архивы и кинофотодокументы в цифровом варианте и ранее не экспонировавшиеся предметы, относящиеся к периоду 1930-х годов до советско-японской войны. Отдельное внимание будет уделено ярославским историям героев и тружеников.

В залах музея современного искусства «Дом муз» в течение всего года будет открыта выставка работ выдающихся отечественных художников и скульпторов Российской академии художеств, посвященных теме Великой Отечественной войны. Представленная экспозиция наполнена аудиовизуальным, музыкальным сопровождением, а также хроникальными кадрами в мультимедийном зале. В стенах музея пройдут открытые уроки и культурно-просветительские программы. Вход в «Дом муз» для всех посетителей бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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