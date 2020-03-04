2020-03-04T13:54:02+03:00
Общество

Жительница Рыбинска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Любовь Глухова оказалась в двадцатке финалистов федерального мероприятия
Анна ПЕТРОВА
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Любовь Глухова была счастлива, когда узнала,что попала в двадцатку лучших.Любовь Глухова была счастлива, когда узнала,что попала в двадцатку лучших.Фото: Правительство Ярославской области
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Региональный полуфинал состязания, организованного президентской платформой «Россия - страна возможностей» и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства, состоялся в Туле. В нем приняли участие 118 человек из 23 регионов России. Конкурсанты выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания и защищали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства.

Проект Любови Глуховой - «Поселок в советском стиле». Территорию поселка ГЭС предлагается изменить, сделав местом притяжения туристов. Все должно быть стилизовано, наполнено различными артефактами советского времени. Например, предусмотрена установка обменного пункта, где можно будет получить деньги времен СССР, а потом сходить в кино за десять копеек, купить газировку из автомата или пообедать в «советской» столовой.

На территории поселка стоит заброшенная школа, которой Любовь Глухова тоже нашла применение: в одной части здания она предлагает организовать гостиницу с тематическими номерами, а в другой - настоящий советский лагерь.

- Мы создадим новые рабочие места, предложим гостям интерактивные туристические программы и приведем поселок в порядок, - рассказала о планируемых результатах проекта Любовь Глухова.

Победители полуфинала представляют 11 регионов России. Каждый из них владеет как минимум одним иностранным языком. Теперь лучшие участники сразятся в финале за звание «Мастеров гостеприимства».

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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